Constantin Grameni (23 de ani) a marcat golul de 1-1 în minutul 38 al derby-ului Rapid - Dinamo, contând pentru prima etapă a play-off-ului din Superliga României.
Grameni a expediat un șut în forță din afara careului, după ce Claudiu Petrila i-a așezat mingea cu călcâiul.
Portarul Epassy nu a avut nicio șansă să intervină, chiar dacă mingea nu a fost plasată imparabil. Epassy nu a avut vizibilitate, iar execuția a fost foarte puternică.
Constantin Grameni a ajuns la golul al patrulea din sezon pentru Rapid în campionat. Mijlocașul central mai are și alte trei pase de gol în 21 de apariții.
Daniel Armstrong (28 de ani) a deschis scorul în Rapid - Dinamo, în minutul 9, din penalty.
Echipele de start din Rapid - Dinamo
- Rapid (4-3-3): Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Borza - Moruțan, Vulturar, Grameni - Dobre, Paraschiv, Petrila
- Rezerve: Iliev, Ciobotariu, Bolgado, Manea, K. Keita, Christensen, Hromada, G. Gheorghe, A. Șucu, Talisson, Hazrollaj, Koljic
- Antrenor: Costel Gâlcă
- Dinamo (4-3-3): Epassy - Sivis, Duțu, Stoinov, Opruț - Soro, Gnahore, Cîrjan - Musi, Pop, Armstrong
- Rezerve: Roșca, Din Licaciu, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, Tarbă, Caragea, Ikoko, Țicu, N'Giuwu
- Antrenor: Zeljko Kopic