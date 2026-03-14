Daniel Armstrong (28 de ani) a deschis scorul în Rapid - Dinamo, în minutul 9, din penalty. Armstrong a trimis lângă bară, la firul ierbii, Aioani sărind în direcția opusă execuției sale.
Istvan Kovacs a fost salvat de VAR. Cel mai bine cotat arbitru român nu a văzut faultul comis de către Andrei Borza asupra lui Alexandru Musi și a fost chemat de către Cătălin Popa (arbitru VAR) să revadă faza.
Kovacs nu a stat foarte mult pe gânduri când a revizionat la monitor, prin intermediul arbitrajului video, faza, corectându-și astfel decizia inițială.
Derby-ul dintre Rapid și Dinamo este transmis acum în format LIVE TEXT de către Sport.ro.
Echipele de start din Rapid - Dinamo
- Rapid (4-3-3): Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Borza - Moruțan, Vulturar, Grameni - Dobre, Paraschiv, Petrila
- Rezerve: Iliev, Ciobotariu, Bolgado, Manea, K. Keita, Christensen, Hromada, G. Gheorghe, A. Șucu, Talisson, Hazrollaj, Koljic
- Antrenor: Costel Gâlcă
- Dinamo (4-3-3): Epassy - Sivis, Duțu, Stoinov, Opruț - Soro, Gnahore, Cîrjan - Musi, Pop, Armstrong
- Rezerve: Roșca, Din Licaciu, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, Tarbă, Caragea, Ikoko, Țicu, N'Giuwu
- Antrenor: Zeljko Kopic