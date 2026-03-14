Cele două echipe și-au dat întâlnire în Giulești, în prima rundă din play-off-ul Superligii României. La capătul primelor 45 de minute, tabela de marcaj a indicat 1-1.

Danny Armstrong a deschis scorul în minutul 9, din penalty, iar Constantin Grameni a restabilit egalitatea în minutul 38.

Săpunaru a urmărit primele 45 de minute din Rapid - Dinamo și a lăudat un jucător: ”E remarcatul meu”

Cristi Săpunaru, fost căpitan în Giulești, l-a lăudat pe Grameni pentru evoluția fotbalistului din primele 45 de minute. Săpunaru a sugerat și că a fost satisfăcut per total de cum a arătat prima repriză din Rapid - Dinamo.

”Nu neapărat. Pentru mine a fost un meci plăcut, ambele echipe și-au dorit, ambele echipe pun totul în joc, că e primul meci în play-off și e important. Nu mi s-au părut intrări dure, poate la Armstrong, dacă nu avea apărători Vulturar, putea să-i fie rupt piciorul.

Rapid cumva mai bună și mai incisivă. Pe Dinamo nu am văzut-o sezonul ăsta să plece cu degajare de la egal. Sper ca în a doua repriză să fie mai multe goluri. Dina e remarcatul meu”, a spus Cristi Săpunaru la televiziunea Digi Sport.

Echipele de start

Rapid: Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Borza - Moruțan, Vulturar, Grameni - Dobre, Paraschiv, Petrila

Rezerve: Iliev, Ciobotariu, Bolgado, Manea, K. Keita, Christensen, Hromada, G. Gheorghe, A. Șucu, Talisson, Hazrollaj, Koljic

Antrenor: Costel Gâlcă

Dinamo: Epassy - Sivis, Duțu, Stoinov, Opruț - Soro, Gnahore, Cîrjan - Musi, Pop, Armstrong

Rezerve: Roșca, Din Licaciu, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, Tarbă, Caragea, Ikoko, Țicu, N'Giuwu

Antrenor: Zeljko Kopic