Tehnicianul rapidului a hotărât să-l păstreze pe ivorian în lot pentru meciu cu Dinamo, după ce acesta a absentat în runda precedentă, la remiza cu Universitatea Craiova, scor 1-1. Keita trece printr-o perioadă dificilă după ce, pe 3 martie, a lovit cu mașina o femeie pe trecerea de pietoni și a părăsit locul faptei. Deși oficialii clubului au lăsat de înțeles că jucătorul nu este apt din punct de vedere mental, acesta a fost primit cu entuziasm de suporteri la încălzire.

Sprijin din tribune în plin proces penal

Fanii prezenți la Tribuna II și la peluză i-au scandat numele mijlocașului în momentul ieșirii pe gazon, potrivit Fanatik. Kader Keita a răspuns gestului, aplaudând publicul și scandând alături de aceștia pentru câteva momente.

Situația juridică a fotbalistului rămâne însă critică. Victima sa, o femeie de 67 de ani, este internată la Terapie Intensivă cu multiple fracturi și fisură craniană. Keita este cercetat pentru vătămare corporală gravă și părăsirea locului accidentului, fapte care pot atrage o pedeapsă cu închisoarea între doi și șapte ani.

„Nu este deloc bine din punct de vedere mental”, a transmis Victor Angelescu referitor la situația jucătorului.

Rapid a început derby-ul cu o linie de mijloc formată din Vulturar, Grameni și Moruțan, în timp ce Keita a rămas pe lista rezervelor.