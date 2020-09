Catalin Golofca a plecat de la CFR Cluj! Cu ce club din Liga 1 a semnat mijlocasul 

Catalin Golofca a plecat de la CFR Cluj.

Catalin Golofca (30 de ani) a fost imprumutat de CFR Cluj pentru un sezon la Sepsi OSK. Pentru covasneni, aceasta a fost ultima mutare din perioada de transferuri.

Pe langa aducerea mijlocasului de banda, Sepsi mai adusese un alt jucator care a trecut pe la FCSB. Este vorba depre fundasul Bogdan Mitrea (32 de ani).

Golofca a semnat in aceasta dimineata cu Sepsi, acolo unde va fi antrenat din nou sub comanda lui Leo Grozavu. Pentru Sepsi urmeaza partida din deplasare contra formatiei Astra Giurgiu.

"E adevarat. Astazi s-au rezolvat ultimele detalii. Ne bucuram ca ne-a ales pe noi. Stim ca avea 4-5 oferte clare din Liga 1. Il cunoastem bine, am mai lucrat cu el. Am avut incredere in Catalin de cand l-am luat de la Suceava si l-am promovat in Liga 1. Suntem convinsi ca ne va ajuta sa tintim obiective mai indraznete in acest sezon.

Avem concurenta pe posturi, e ceea ce ne-am dorit. Cu acest transfer cred ca inchidem campania de transferuri. Ne-am indeplinit obiectivele, am luat jucatorii pe care i-am vrut", a declarat Cornel Sfaiter pentru GSP.

400.00 de euro este cota de piata a lui Golofca, conform Transfermarkt.