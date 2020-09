BREAKING NEWS | Gata cu antrenamentul prin parcuri! Cristi Manea a SEMNAT definitiv cu CFR Cluj: anunt de ULTIMA ORA

Cristi Manea (23 de ani) o paraseste pe Apollon Limassol dupa 5 ani de cosmar.

Internationalul roman a fost transferat definitiv de CFR Cluj, echipa la care a evoluat sub forma de imprumut in ultimele trei sezoane si cu care a reusit sa castige titlul de fiecare data in Liga 1, anunta Gazeta.

Ajuns in Cipru in vara lui 2015, cand Viitorul il ceda la Apollon pentru 2.5 milioane de euro, Cristi Manea nu a primit nicio sansa si a fost imprumutat in fiecare sezon. Fundasul a mers pe rand la Mouscron (Belgia), CFR Cluj si FCSB.

Singura echipa la care a reusit sa se integreze a fost cea din Gruia, unde a reusit sa castige ultimele 3 titluri din Liga 1.

Manea mai avea contract in Cipru pana in 2021, iar acest lucru a facilitat transferul sau sub comanda lui Dan Petrescu.

Sezonul trecut, Manea a fost imprumutat la FCSB in prima parte, insa Gigi Becali nu a apreciat evolutiile fundasului si l-a cedat rapid inapoi la Apollon, care ulterior l-a imprumutat la CFR Cluj. 7 meciuri a evoluat Manea in sezonul trecut al Ligii 1. Internationalul roman a jucat si 2 meciuri in Europa League pentru CFR Cluj.