CULMEA PENIBILULUI! S-a laudat ca a fost in teste la CFR Cluj si ca va semna cu campioana, dar realitatea e ALTA! Jucatorul demascat in tara natala

Mumuni Shafiu (25 ani) s-a laudat cu un transfer la campioana CFR Cluj, dupa ce ar fi dat mai multe probe si le-ar fi trecut!

Atacantul african a venit in Romania in iarna, acolo unde a fost prezent la meciul cu Sevilla din Gruia. Dupa ce a sustinut testele, Shafiu s-a intors in tara natala si a declarat ca va semna cu CFR Cluj.

"Am fost in Romania si am dat probe pentru CFR Cluj, alaturi de cativa jucatori din Argentina si Paraguay. Totul a mers bine, dar campionatul a fost suspendat in saptamana in care ar fi trebuit sa semnez, din cauza Covid-19.

Presedintele m-a sunat si m-a asigurat ca voi fi chemat sa semnez un contract dupa reluarea campionatului", spunea atacantul in luna iulie.

Fostul fotbalist al lui Ashanti Gold, echipa pentru care a inscris de 9 ori in ultimul sezon a fost prins cu minciuna si dat de gol de presedintele clubului ghanez.

"Shafiu a fost de trei ori in probe si le-a picat. Speram sa isi prelungeasca intelegerea cu noi, dar el a zis public ca e interesat sa joace pentru Asante Kotoko (n.r rivala lui Ashanti Gold)", a spus Emmanuel Frimpong pentru footballghana.com.