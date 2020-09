Vand un jucator cu 20 de milioane in Premier League dupa jocul cu CFR Cluj! Anunt urias pentru club

Josko Gvardiol (18 ani) este noua tinta a lui Leeds United, dupa cum anunta jurnalistul Fabrizio Romano. Conform italianului, englezii au pus ochii pe fundasul lui Dinamo Zagreb, iar oferta s-ar ridica la 20 de milioane de euro.

Leeds are in talks with Dinamo Zagreb to sign Josko Gvardiol. Price tag around €20m for the Croatian centre back. Another important target after signing Koch and Rodrigo - still working with Udinese to find an agreement for Rodrigo de Paul. ???? #LUFC #transfers