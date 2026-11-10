Gigi Becali, o nouă înțepătură pentru MM Stoica după transferul lui Aymen Boutoutaou: „Dinamo îl lua cu 15.000 salariu, eu îi dau 40.000!”

Gigi Becali, o nouă înțepătură pentru MM Stoica după transferul lui Aymen Boutoutaou: „Dinamo îl lua cu 15.000 salariu, eu îi dau 40.000!” Superliga
SPORT.RO
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Gigi Becali nu a trecut încă peste transferul lui Aymen Boutoutaou.

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Gigi BecaliFCSBMihai Stoicaaymen boutoutaou
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În perioada de mercato de vară, de la FCSB au plecat foarte mulți jucători importanți, cum ar fi Darius Olaru, Florin Tănase sau Daniel Bîrligea. Pentru a suplini lotul, Gigi Becali a băgat adânc mâna în buzunar, iar Aymen Boutoutaou, Meriton Korenica, Karlo Muhar sau Denis Drăguș au fost legitimați.

Gigi Becali, o nouă înțepătură pentru MM Stoica după transferul lui Aymen Boutoutaou

Pentru transferul lui Aymen Boutoutaou, Gigi Becali a trebuit să achite nu mai puțin de 1,3 milioane de euro celor de la Sochaux. De la venirea în tabăra roș-albastră, atacantul algerian a adunat 16 apariții, a înscris patru goluri și a oferit un assist.

Dacă la prima vedere cifrele atacantului nu sunt atât de rele, Gigi Becali nu este mulțumit de randamentul lui Boutoutaou, despre care a declarat „că nu este fotbalist”. Este bine cunoscut faptul că Mihai Stoica este cel care a insistat pentru ca mutarea să se realizeze, iar patronul FCSB nu a trecut încă peste acest episod. Motivul? Investiția de 3 milioane de euro, cu tot cu salarii, făcută.

Colac peste pupăză, Andrei Nicolescu i-a transmis omului de afaceri că Aymen Boutoutaou a fost propus, ce-i drept cu mai mult timp în urmă, și la Dinamo. La acel moment, pretențiile erau mult sub ceea ce a plătit FCSB, acesta fiind și principalul „of” al lui Gigi Becali.

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Aymen Boutoutaou, în FCSB - Rapid / Foto Sport Pictures
Aymen Boutoutaou, în Dinamo - FCSB / Foto Sport Pictures
Boutoutaou
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„Pe mine Boutoutaou trei ani mă costă 3 milioane de euro. Știi? Boutoutaou costă 3 milioane de euro, cu totul. Cu ce au luat impresarii. 3 milioane, Bani aruncați în foc. Poate scap de el în iarnă, îl dau prin Arabia pe undeva, scap de un milion. Două milioane le-am pierdut. Nu-i de mine, nu pot să-l folosesc. Și cu asta basta. Eu trebuie să mă ocup. Am lăsat clubul de izbeliște.

Am vorbit cu Nicolescu de la Dinamo. Ieri am vorbit. Și mi-a zis «Nea Gigi, noi l-am avut ofertat cu 600.000 plus 300.000 de euro bonusuri pe Boutoutaou! Cu 15.000 salariu». Cum adică?! Și la mine! 1,35 milioane și mai ia și 40.000 pe lună! MM mi-a spus, e adevărat... Dar i-am spus «fă ce vrei, dă-i ce vrea, adu jucători!».

Eu n-aș fi fost supărat dacă ăsta era jucător. Dar ăsta nu e jucător de 3 milioane în trei ani. Pentru că nu-l folosesc. Trei milioane aruncați în baltă. Dacă era un Lukic, să-l fi folosit, nu era problemă. Acum am intrat eu pe filieră, aduc eu, va fi străin, e clar. MM mi-a spus și recunosc, vrea atât, vrea atât, dar nu mai țin minte. 250.000 de euro vrea în fiecare an la început! Am ajuns la cote europene. Mă interesează că-i dau unuia atâția bani și nu-l folosesc.

În rest nu mă interesează cât dau salariile. Eu l-am văzut și încercat pe Boutoutaou. Să zicem că nu mi-ar displace. Un dribling, o pătrundere... Dar la un jucător îl vezi la duel. Dacă te apropi de el cade. Îi dai un umăr cade la trei metri. Ăla nu e fotbalist, e de sală. Și MM trebuia să... Este vina lui, apoi a mea că l-am lăsat pe el. Trebuia să-l vadă cinci meciuri, să-l cerceteze.

El poate evaluează altfel jucătorii. La mine dacă cade-n cur, la revedere. El trebuia să vadă asta. Hai să-ți zic un lucru dubios! Liga 3 franceză și nu-l vede nimeni ca să-l ia din Franța?! Să fie în Liga 2 și după în liga 1. MM a avut intenții bune, dar trebuie să te zbați, să transpiri ca intenția să se materializeze”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.

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