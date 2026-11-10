Gigi Becali, o nouă înțepătură pentru MM Stoica după transferul lui Aymen Boutoutaou: „Dinamo îl lua cu 15.000 salariu, eu îi dau 40.000!”

Colac peste pupăză, Andrei Nicolescu i-a transmis omului de afaceri că Aymen Boutoutaou a fost propus, ce-i drept cu mai mult timp în urmă, și la Dinamo. La acel moment, pretențiile erau mult sub ceea ce a plătit FCSB , acesta fiind și principalul „of” al lui Gigi Becali.

Dacă la prima vedere cifrele atacantului nu sunt atât de rele, Gigi Becali nu este mulțumit de randamentul lui Boutoutaou, despre care a declarat „că nu este fotbalist”. Este bine cunoscut faptul că Mihai Stoica este cel care a insistat pentru ca mutarea să se realizeze, iar patronul FCSB nu a trecut încă peste acest episod. Motivul? Investiția de 3 milioane de euro, cu tot cu salarii, făcută.

Pentru transferul lui Aymen Boutoutaou, Gigi Becali a trebuit să achite nu mai puțin de 1,3 milioane de euro celor de la Sochaux. De la venirea în tabăra roș-albastră, atacantul algerian a adunat 16 apariții, a înscris patru goluri și a oferit un assist.

În perioada de mercato de vară, de la FCSB au plecat foarte mulți jucători importanți, cum ar fi Darius Olaru, Florin Tănase sau Daniel Bîrligea. Pentru a suplini lotul, Gigi Becali a băgat adânc mâna în buzunar, iar Aymen Boutoutaou, Meriton Korenica, Karlo Muhar sau Denis Drăguș au fost legitimați.

„Pe mine Boutoutaou trei ani mă costă 3 milioane de euro. Știi? Boutoutaou costă 3 milioane de euro, cu totul. Cu ce au luat impresarii. 3 milioane, Bani aruncați în foc. Poate scap de el în iarnă, îl dau prin Arabia pe undeva, scap de un milion. Două milioane le-am pierdut. Nu-i de mine, nu pot să-l folosesc. Și cu asta basta. Eu trebuie să mă ocup. Am lăsat clubul de izbeliște.

Am vorbit cu Nicolescu de la Dinamo. Ieri am vorbit. Și mi-a zis «Nea Gigi, noi l-am avut ofertat cu 600.000 plus 300.000 de euro bonusuri pe Boutoutaou! Cu 15.000 salariu». Cum adică?! Și la mine! 1,35 milioane și mai ia și 40.000 pe lună! MM mi-a spus, e adevărat... Dar i-am spus «fă ce vrei, dă-i ce vrea, adu jucători!».

Eu n-aș fi fost supărat dacă ăsta era jucător. Dar ăsta nu e jucător de 3 milioane în trei ani. Pentru că nu-l folosesc. Trei milioane aruncați în baltă. Dacă era un Lukic, să-l fi folosit, nu era problemă. Acum am intrat eu pe filieră, aduc eu, va fi străin, e clar. MM mi-a spus și recunosc, vrea atât, vrea atât, dar nu mai țin minte. 250.000 de euro vrea în fiecare an la început! Am ajuns la cote europene. Mă interesează că-i dau unuia atâția bani și nu-l folosesc.

În rest nu mă interesează cât dau salariile. Eu l-am văzut și încercat pe Boutoutaou. Să zicem că nu mi-ar displace. Un dribling, o pătrundere... Dar la un jucător îl vezi la duel. Dacă te apropi de el cade. Îi dai un umăr cade la trei metri. Ăla nu e fotbalist, e de sală. Și MM trebuia să... Este vina lui, apoi a mea că l-am lăsat pe el. Trebuia să-l vadă cinci meciuri, să-l cerceteze.

El poate evaluează altfel jucătorii. La mine dacă cade-n cur, la revedere. El trebuia să vadă asta. Hai să-ți zic un lucru dubios! Liga 3 franceză și nu-l vede nimeni ca să-l ia din Franța?! Să fie în Liga 2 și după în liga 1. MM a avut intenții bune, dar trebuie să te zbați, să transpiri ca intenția să se materializeze”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.