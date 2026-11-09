Gigi Becali anunță plecarea lui Aymen Boutoutaou de la FCSB: "Nu e de mine și cu asta basta! MM a avut mintea întunecată"

Gigi Becali anunță plecarea lui Aymen Boutoutaou de la FCSB: &quot;Nu e de mine și cu asta basta! MM a avut mintea întunecată&quot; Superliga Gigi Becali, patronul FCSB / Foto: Agerpres
SPORT.RO
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Aventura lui Aymen Boutoutaou (25 de ani) la FCSB a ajuns deja la final, conform ultimelor declarații date de Gigi Becali.

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Adus în vară de la Sochaux, pentru 1,3 milioane de euro, Boutoutaou nu l-a impresionat pe Gigi Becali. L-a criticat încă de la primele meciuri, și-a mai schimbat discursul după ce francezul a fost MVP-ul derby-ului cu Rapid (4-1), însă ultimele prestații l-au determinat să anunțe deja despărțirea - una care s-ar putea produce în iarnă.

Gigi Becali anunță plecarea iminentă a lui Aymen Boutoutaou de la FCSB

Gigi Becali speră că îl va putea ceda pe Boutoutaou în iarnă și indică Arabia Saudită drept o posibilă destinație pentru jucătorul de la FCSB.

"Să zicem că-l dăm în iarnă, undeva, că-l dăm în Arabia, undeva, și scap de un milion, dar două milioane tot le-am pierdut. Boutoutaou nu e jucător pe care să-l folosesc eu, nu e de mine și cu asta basta", a spus Gigi Becali, la Fanatik, la câteva zile după ce Boutoutaou a fost înlocuit la pauza meciului FCSB - Corvinul 0-1.

  • 4 goluri a marcat Boutoutaou la FCSB în 16 meciuri: unul cu Auda (Conference League), unul cu FC Argeș (Cupa României) și două cu Rapid (Superliga)

Gigi Becali: "Nu îl scot pe MM țap ispășitor, dar a avut mintea întunecată"

Becali s-a plâns din nou de costurile foarte mari pe care le are FCSB cu Aymen Boutoutaou, chiar dacă la momentul transferului îi dădea mână liberă lui Mihai Stoica la negocieri și era dispus să ofere cât este nevoie. Acum, patronul echipei spune că președintele Consiliului de Administrație a avut "mintea întunecată"

"Pe mine, acest Boutoutaou, în trei ani mă costă trei milioane de euro. Deci trei ani de contract înseamnă trei milioane, cu tot ce am dat pe el, cu impresari, cu tot. Deci sunt trei milioane aruncate în foc, pentru că Boutoutaou nu e ce trebui

Nu scot pe MM țap ispășitor. Eu sunt vinovat, eu l-am pus pe MM. Nu e vinovat el, nu contează ce a zis. El e prietenul meu, nu mă dezic de el niciodată în viața mea, dar și el a avut mintea întunecată", a mai zis Becali.

Și MM Stoica și-a luat mâna de pe Boutoutaou

Până acum, Mihai Stoica i-a ținut întotdeauna partea lui Boutoutaou pe care l-a lăudat și despre care a spus că, în opinia sa, francezul este un fotbalist unic în campionatul României.

Acest lucru s-a schimbat însă după eșecul suferit de FCSB în fața Corvinului Hunedoara.

Nu a făcut un joc bun, poate alții au fost sub ce a făcut el, dar nu a făcut un joc bun”, a spus Mihai Stoica despre Aymen Boutoutaou, la Prima Sport.

De altfel, după ce Gigi Becali a sugerat că transferurile făcute în vară au fost greșite, Mihai Stoica i-a dat dreptate patronului de la FCSB și a mărturisit că s-ar bucura să nu se mai ocupe de transferurile echipei.

Sunt de acord (n.r. - cu ce a spus Becali). Poate că am niște standarde greșite. Jucătorii pe care i-am văzut eu în Portugalia și pe unde am fost, sute de jucători, au fost intangibili.

Justin de Haas, de la Famalicao, devenea liber. Cerea un salariu de 7 cifre, foarte mult, un milion la semnătură, comisioane… Nici nu pot să vin cu propunerea asta la un fundaș central. A ajuns la Valencia. Nu putem să ne batem cu ei.

La Boutoutaou, am crezut că e jucătorul care poate face diferența la noi. La fel și Arad, a fost protagonist cu Celtic în Ligă. A avut probleme cu accidentările, una, alta. E clar că e vina mea la ambii.

Sunt și jucători pe care toată lumea îi aprecia în România, Gnahore, Korenica, Muhar, Politic. Jucători importanți în Superliga.

Fiecare vede fotbalul în felul lui. Pentru mine ar fi o foarte mare eliberare să nu mă mai ocup de transferuri. Gigi va decide. Nu vedem la fel. Am nimerit foarte mulți jucători, o perioadă foarte lungă”, a adăugat Mihai Stoica.

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