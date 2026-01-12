„Zilele decisive vor fi între azi și mâine. Aș vrea să evit să vorbesc, dar sperăm să ajungem la o concluzie în negocierile cu Roma”, a spus Florin Manea pentru Tele Radio Stereo, preluat de presa din Insulă.



Jurnaliștii de la football.london au reacționat imediat după ieșirea publică a impresarului, subliniind strategia agresivă a acestuia pentru a-l scoate pe Drăgușin din impasul de la Londra.



„Prin urmare, reprezentantul jucătorului de 23 de ani, Florin Manea, pune acum presiune pe Spurs pentru a conveni o înțelegere cu Roma pentru clientul său. Agentul fundașului a dezvăluit că vrea să forțeze un împrumut la Roma în următoarele 48 de ore”, scrie publicația londoneză.



„Thomas Frank nu îi poate oferi timpul de joc necesar”



Englezii susțin că managerul lui Tottenham, Thomas Frank, este legat de mâini și de picioare în ceea ce privește reintegrarea românului, din cauza mizei meciurilor rămase.



„Thomas Frank nu este capabil să-i ofere internaționalului român timpul de joc de care are nevoie pentru a reveni la viteza optimă după o pauză substanțială de 10 luni. (...) În afara accidentărilor, el a jucat în mare parte rolul de vioara a doua pentru Cristian Romero și Micky van de Ven de când a semnat cu Tottenham, iar asta nu se va schimba prea curând, având în vedere că echipa a ieșit din ambele competiții interne de cupă”, a mai scris sursa citată mai sus.



Deși negocierile sunt intense, sursa citată amintește că o primă propunere a italienilor s-a lovit de refuzul londonezilor: „Câștigătoarea Europa League a respins deja o ofertă de împrumut de la Giallorossi pentru Drăgușin, deși discuțiile continuă în mod evident între părți”.



Pe lângă interesul Romei, englezii notează că Fiorentina și Juventus monitorizează situația. La Torino, noul director sportiv este Marco Ottolini, omul care îl cunoaște foarte bine pe Drăgușin din perioada Genoa. Transferat la Londra acum doi ani într-o afacere de aproximativ 26,7 milioane de lire sterline, românul caută acum un împrumut pentru a-și relansa cariera.

