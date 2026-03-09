Un gol marcat de luxemburghezul Leandro Barreiro cu câteva minute de final i-a permis echipei Benfica Lisabona să evite înfrângerea pe teren propriu în faţa rivalei FC Porto, scor 2-2, în derby-ul etapei a 25-a a campionatului de fotbal al Portugaliei, încheiat cu eliminarea antrenorului gazdelor, Jose Mourinho, scrie EFE.

Benfica - Porto 2-2 pe ”Estadio da Luz” după ce oaspeții au avut 2-0 la pauză

FC Porto a condus cu 2-0 la pauza meciului de pe Estadio da Luz, prin golurile marcate de danezul Victor Froholdt (10) şi polonezul Oskar Pietuszewski (40), însă "vulturii"' au redus din handicap prin norvegianul Andreas Schjelderup (75), iar apoi au restabilit egalitatea prin Barreiro, în minutul 88.

Două minute mai târziu, Mourinho a fost eliminat, vânzând cartonaşul roşu direct, după un incident în zona băncilor de rezerve cu stafful tehnic al "dragonilor", scrie Agerpres.

Clasamentul din Liga Portugal

În urma acestui rezultat, FC Porto se menţine în fotoliul de lider în Primeira Liga, cu 66 de puncte, urmată la patru lungimi de Sporting Lisabona, campioana en-titre, care a remizat la rândul ei sâmbătă, pe terenul formaţiei Sporting Braga (scor 2-2), în timp ce Benfica, deși în continuare neînvinsă, se află doar pe poziţia a treia, cu 59 de puncte.