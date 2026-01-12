Răzvan Ducan nu mai este jucătorul Farului Constanța. Portarul în vârstă de 24 de ani, crescut de FCSB, a ajuns la un acord cu clubul dobrogean pentru rezilierea contractului, după ce nu a bifat niciun minut în actuala stagiune.



Răzvan Ducan s-a despărțit de Farul



Sosit la Farul în vara anului 2024, liber de contract după despărțirea de FC Botoșani, Ducan a avut parte de un parcurs modest la echipa de la malul mării.



În total, portarul a evoluat în doar cinci partide oficiale, toate în sezonul precedent al Cupei României, competiție în care Farul a ajuns până în semifinale. În aceste meciuri, Ducan a încasat șapte goluri și a reușit un singur joc fără gol primit.



„Farul Constanţa şi portarul Răzvan Ducan au decis, de comun acord, încheierea contractului. Pentru aceste evoluţii, clubul nostru îi mulţumeşte şi îi urează mult succes în următoarea provocare”, a transmis Farul, într-un comunicat oficial.



De-a lungul carierei, Răzvan Ducan a mai jucat la FCSB, FC Argeș, AFC Turris, CS Mioveni și FC Botoșani. La prima echipă a FCSB-ului a debutat în toamna lui 2020, într-un meci european memorabil cu Backa Topola, încheiat 6-6 și câștigat de roș-albaștri la penalty-uri, Ducan reușind să apere o lovitură de la 11 metri.

