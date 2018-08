"30 de milioane luam atunci, Luciane! O sa tin minte toata viata mea faza aia!" Becali, reactie IN DIRECT pentru Sanmartean: "Cu banii aia nu sufla nimeni acum!"

Lucian Sanmartean a fost invitat la Ora Exacta in sport.

Gigi Becali, intrat in direct prin telefon, si-a adus aminte de meciul cu Ludogoret din turul 3 preliminar al UEFA Champions League, meci in urma caruia FCSB a iesit din cursa pentru grupele UEFA Champions League.

Becali si-a amintit de o faza superba creata de Lucian Sanmartean, actiune finalizata cu un sut in bara: "Am si am acum lacrimi in ochi! 30 de milioane de euro luam atunci Luciane"

"Regret ca nu l-am luat pe Sanmartean cand a revenit in Romania si s-a dus la Vaslui. Din cauza lui Argaseala nu l-am luat. Mi-a zis ca nu s-a inteles la salariu cu el. Prima data am insistat pentru el inainte sa plece in strainatate. Imi aduc aminte de meciul ala cu Ludogoret, cand i-a driblat pe toti si a dat in bara. Eram in puscarie atunci si ma uitam la meci. Acum am lacrimi in ochi de emotie. Ma gandesc la faza aia, o sa tin minte toata viata mea faza aia. 30 de milioane de euro luam Luciane atunci! Daca ne calificam in Liga Campionilor si luam banii aia, nu mai sufla nimeni acum in fotbalul romanesc", a declarat Gigi Becali la ProX.