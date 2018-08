Oferta INCREDIBILA refuzata de Becali pentru Dennis Man: "Ma rog sa rezist 2 ani la sumele astea!" Ar fi fost un nou record

Becali spune ca nu isi mai vinde vedetele in urmatorii doi ani.

Dennis Man a explodat in tricoul ros-albastru in ultimul an, iar ofertele au inceput sa apara. Becali spune ca a refuzat 14 milioane de euro pentru atacantul sau, insa asteapta si oferte mai bune. Patronul FCSB spune ca nu vrea sa-l cedeze pe Man in urmatorii doi ani. Anderlecht si AS Roma sunt echipele care l-au ochit pe Man in aceasta vara.



"Eu am refuzat si 14 milioane de euro pentru Man, nu doar 11 milioane de la AS Roma. Nu a fost oferta oficiala, a fost o discutie la modul: 'Il dai cu 14 milioane? Nu il dau!' Am cerut 30 de milioane. Ma rog sa rezist 2 ani la sume de 20 de milioane, 30 de milioane, ca vor veni si oferte din astea.", a spus Becali la PROX.

Becali nu il cedeaza nici pe Jakolis, croatul imprumutat anul trecut in Cipru.



"M-a sunat cineva ieri ca il vrea pe Jakolis, dar am zis ca nu mai vreau sa-l dau. Mi-a placut de el cum a jucat si nu-l mai dau".

Becali a anuntat in direct la PROX venirea unui fundas brazilian la FCSB. Detalii aici.