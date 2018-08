Becali a spus "STOP" plecarilor: "Chiar ieri m-a sunat cineva, dar am zis ca nu-l mai dau!" OFERTA SURPRIZA pentru un jucator ce parea trecut pe linie moarta

Gigi Becali a spus "STOP" plecarilor de la echipa in aceasta vara.



Gigi Becali a declarat ca a primit o oferta chiar ieri pentru Antonio Jakolis, insa a refuzat propunerea. Mijlocasul in varsta de 27 de ani si-a castigat locul in lotul lui Dica dupa prestatiile din acest debut de sezon.

"M-a sunat cineva ieri ca il vrea pe Jakolis, dar am zis ca nu mai vreau sa-l dau. Mi-a placut de el cum a jucat in meciurile astea si nu-l mai dau", a declarat Gigi Becali la ProX.

Jakolis a fost luat de FCSB de la CFR Cluj in 2016, insa in sezonul trecut a fost imprumutat la Apollon Limassol deoarece s-a considerat ca nu ar avea loc in echipa. Croatul a impresionat la Limassol, 5 in 43 de meciuri, iar cipriotii au vrut chiar sa-l transfere definitiv. In cele din urma, fotbalistul a revenit la FCSB unde pare ca si-a castigat in sfarsit un loc in lot.

Valerica Gaman, Constantin Budescu si Denis Alibec sunt jucatorii care au plecat de la FCSB in aceasta vara.