El e fundasul brazilian anuntat de FCSB: va fi prima echipa din Europa pentru el! Becali l-a refuzat DUR anul trecut: "Nu am incredere in Dica sa-i dau salariul asta!"

Gigi Becali l-a readus pe Raul Rusescu pentru pozitia de atacant, iar acum anunta ca a ajuns la un acord si cu un fundas central brazilian. Becali nu a dorit sa ofere prea mult detalii despre transfer, precizand doar ca acesta va veni direct titular in locul lui Balasa si ca a mai fost dorit in trecut de FCSB.

Jucatorul la care face referire Becali ar putea fi Matheus Simonete Bressaneli, fotbalist in varsta de 25 de ani care detine si pasaport italian. Bressaneli a mai fost in discutii cu FCSB si in vara trecuta, dar atunci negocierile s-au oprit din cauza salariului prea mare cerut de fotbalist.

"Nu vreau sa dau salariu de 30.000 de euro, cer bani multi la semnatura. Nu pot da asa ceva. Dar ii dau 30.000 unuia pe care-l stiu. Nu am incredere in MM si Dica sa dau salariul asta", declarat Gigi Becali in vara lui 2017, cu referire la posibilitatea ca Bressaneli sa vina la FCSB.

Bressaneli si-a inceput cariera la Juventude, iar in 2013 a trecut la Gremio. A jucat 95 de meciuri si a marcat 4 goluri pentru Gremio, dar trebuie tinut cont ca a fost imprumutat in aceasta perioada la Flamengo si Penarol, in Uruguay.

Venirea la FCSB ar reprezenta pentru Bressaneli prima experienta in Europa.