"Asa am pierdut 7 milioane de euro pe Alibec!" Telefonul care A BLOCAT transferul visat de Becali: "Bai, Gigi, il dai ACUM pe Alibec? Azi, pe loc?"

Gigi Becali a povestit cum a ratat transferul lui Denis Alibec.

FCSB a avut o oferta din Anglia pentru 10 milioane de lire sterline si o alta oferta de 7 milioane de euro. Becali a fost la doar cateva ore de a bate palma cu englezii, insa un telefon primit in timpul negocierilor l-a facut sa amane discutiile.

In cele din urma nici clubul care oferea 7 milioane de euro nu a mai fost interesat de Alibec dupa ce atacantul a intrat in perioada neagra din sezonul trecut cand a fost practic inexistent pentru FCSB.

"Pe Denis il dadeam cu 7 milioane de euro, dar a fost ghinion. Cum s-a intamplat? Avem in birou o persoana de la un club din Anglia pentru 10 milioane de lire sterline. Mai erau cateva ore sa se faca transferul. Sase ore am negociat. Ma suna o persoana, care imi e si ruda, si mi-a zis: 'Bai, Gigi, il dai cu 7 milioane acum pe Alibec?' Acum pe loc, azi. Si am zis nu. Am zis nu ca eu asteptam 10. Si nu l-am mai dat, aia nu l-au mai luat ca s-au inchis transferurile ca era ultima zi. Aia care dadeau 7 au mai venit sa-l vada, el n-a mai jucat, a fost si accidentat. L-au vazut si cu figurile pe care le-a facut atunci, erau momentele alea cand spargea usi si oamenii s-au retras. Asa am pierdut 7 milioane pe Alibec", a declarat Gigi Becali la ProX.

In cele din urma, Gigi Becali a reusit sa-l transfere pe Alibec si sa-si recupereze o parte din investitie. Atacantul a fost cedat la Astra pentru 1,4 milioane de euro dupa ce FCSB platise 1,7 milioane pentru a-l aduce de la Giurgiu.