21:30 LIVE Juventus - Voluntari si Chiajna - ACS Poli. Mutu are nevoie de un punct pentru a merge la baraj | ECHIPELE

21:29

Juventus Bucuresti - FC Voluntari si Concordia Chiajna - ACS Poli Timisoara sunt ultimele meciuri ale sezonului in Liga I. Tot astazi, FC Botosani a invins cu 2-0 Gaz Metan, intr-un meci fara miza.



Voluntariul lui Mutu are nevoie de un punct pentru a merge la barajul impotriva Chindiei Targoviste. Pe de alta parte, daca Voluntariul pierde, iar ACS Poli Timisoara bate la Chiajna, banatenii vor juca barajul pentru mentinerea in prima liga.



Clasamentul Play Out-ului