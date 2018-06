Ce a facut Sergio Ramos dupa finala Ligii! Fundasul s-a apucat de cantat si a lansat melodia de Mondial a Spaniei: VIDEO

Sergio Ramos a lansat primul sau single. Acesta canta melodia de Mondial a Spaniei.

"Alta stea in inima ta", asa se numeste melodia lansata de Sergio Ramos in colaborare cu un alt artist spaniol, Demarco Flamenco.



"Hai, Spania, ridica-ti vocea! Striga tare, striga pentru gol", spune un vers al melodiei.



Sergio Ramos a mai cantat de-a lungul vremii. In 2016, inaintea Campionatului European, el a inregistrat "La Roja Baila".