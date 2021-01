Reactia lui Khabib Nurmagomedov dupa ce McGregor a fost facut K.O in UFC! "Asta se intampla cand te antrenezi cu copii!"

Intre Khabib Nurmagomedov si Conor McGregor a fost si este in continuare, chiar daca Nurmagomedov s-a retras momentan, una dintre cele mai puternice rivalitati din MMA.

Luptatorul din Daghestan l-a invins prin submisie pe McGregor, in runda a 4-a, in anul 2018.

La 3 ani distanta, McGregor a fost batut din nou inainte de limita. Dustin Poirier l-a invins in runda a doua, dupa ce McGregor a incasat mai multe lovituri violente.

"Asta se intampla atunci cand iti schimbi echipa, iti parasesti partenerii de lupta care te-au facut campion si te antrenezi cu copii mici. Foarte departe de realitate", a fost reactia lui Khabib de pe Twitter.

