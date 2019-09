Khabib Nurmagomedov l-a DISTRUS pe Dustin Poirier in primul meci dupa lupta cu Conor McGregor. KO in runda 3

Khabib Nurmagomedov a revenit cu succes in octagon, in gala UFC 242!

Rusul Khabib Nurmagomedov ramane neinvins in UFC si si-a aparat cu succes pentru a doua oara titlul dupa victoria cu Dustin Poirier de la Abu Dhabi! Rusul a ajuns la un palmares fabulos: 28-0! Khabib a inceput perfect meciul, si-a pus adversarul la podea de la inceputul partidei si l-a tinut acolo, fara sa-i dea practic vreo sansa! Publicul arab a fost in urale: i-au scandat numele lui Khabib pe toata durata partidei!

Dustin Poirier venea dupa o serie de cinci meciuri fara infrangere si cu un titlu interimar. Americanul a inceput mai bine repriza a doua si a trimis un pumn puternic in figura rusului, insa a sfarsit plin de sange pe figura! In rest, Khabib l-a tinut mai mult la podea, fara posibilitate de a trimite vreo lovitura: era 2-0 pentru rus dupa primele doua runde. "Nu pot sa-l iau de pe mine!", le-a spus Dustin oamenilor sai in pauza. "Nu pot sa-l lovesc, e tot timpul pe mine!", s-a plans americanul.

Khabib si-a SUFOCAT adversarul in runda a treia!

In runda a treia, Dustin l-a prins pe Khabib in ghilotina la podea, insa Khabib a reusit sa se elibereze si sa-l stranga de gat pana cand a renuntat! KO in runda a treia, iar Khabib a sarit direct in tribuna si l-a imbratisat pe presedintele UFC, Dana White.

Anul trecut, Khabib Nurmagomedov l-a rapus pe Conor McGregor, iar apoi a fost implicat intr-un scandal imens la finalul meciului si a fost suspendat.