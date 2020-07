TRAGEDIE pentru Khabib Nurmagomedov! Tatal sau a MURIT din cauza coronavirusului

In varsta de 57 de ani, tatal campionului din UFC a pierdut lupta cu virusul care face prapad in toata lumea.

Pentru Khabib Nurmagomedov, cosmarul a inceput in luna mai, atunci cand 20 de membri ai familiei sale au fost internate la terapie intensiva. “Cativa dintre ei au murit. Am si cunostinte care au plecat dintre noi, e o boala groaznica si lucrurile sunt dificile si pentru tatal meu", declara luptatorul.

Abdulmanap Nurmagomedov, tatal lui Kabib, a suferit initial un infarct miocardic, iar ulterior a intrat in coma indusa de doua ori. Complicatiile au fost mult prea grave pentru inima sa, care a cedat pana la urma. Pentru Khabib, Abdulmanap nu a fost doar tata, ci si mentor si antrenor personal inca de cand era un copil. Cu tatal sau in rolul de antrenor, Khabib a reusit sa castige toate cele 28 de meciuri profesionale pe care le-a disputat, inclusiv 12 in UFC.

Dupa ce i-a invins pe Dustin Porioer, Conor McGregor si Al Iaquinta, luptatorul musulman a devenit printre cei mai respectati campioni din istoria UFC, insa pierderea tatalui este o lovitura uriasa pentru cariera sa. In prezent, Khabib este izolat in Rusia din cauza expunerii pe care a avut-o la coronavirus si nu se stie cand se va intoarce in ringul UFC.