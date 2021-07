Se naște o nouă stea! Vlad Dascălu, locul 7 în proba de mountain bike la JO, mărturisire din "cursa durerii"

Vlad Dascălu a reușit cea mai bună clasare din ciclismul românesc la Jocurile Olimpice.

Vlad Dascălu a obținut un onorabil loc 7 la mountain bike, proba de cross-country.

Românul a încheiat traseul de 28,25 km de la Izu cu un timp de 1h26:03. Dascălu a fost la 15 secunde de medalia de bronz, care a fost câștigată de spaniolul David Valero Serrano (1h 25 min 48 sec).

Medalia de aur a fost obținută de Thomas Pidcock, cu un timp de 1h 25 min 14 sec. Marele favorit al probei, olandezul Mathieu van der Poel, a abandonat cu două tururi înainte de sosire, după ce a căzut de pe bicicletă în debutul cursei.

Sportivul tricolor a participat la aceste întreceri cu un palmares interesant: campion mondial și european la U23. De asemenea, Vlad Dascălu și-a trecut în cont victorie și în Cupa Mondială.

Performanța lui Vlad Dascălu a fost menționată și de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, care a publicat o fotografie pe contul oficial de Facebook, și a ținut să precizeze că Mihai Covaliu și George Boroi l-au felicitat imediat după terminarea cursei și au ținut să îi garanteze sprijinul pentru următoate ediție a Jocurilor Olimpice, de la Paris 2024.

Imediat după ce a trecut linia de finish, ciclistul a mărturisit că a fost un traseu solicitant și că în ultime două tururi a avut crampe și nu s-a mai putut bate pentru locul 5.

"A fost foarte greu, a fost foarte cald în timpul cursei. Nu stiu dacă nu am băut suficient sau de la efortul cursei, dar pe finalul cursei, când mai aveam două tururi, am început să am crampe și a trebuit să cobor ritmul. Am ajuns la sprint cu locul 5 și locul 6, dar nu mai aveam 'picioare' și am ajuns pe locul 7", a declarat Vlad la finalul cursei, intervievat de jurnalistul de la TVR, Dorin Chiotea.

Cu acest loc 7, Vlad Dascălu a reușit cea mai bună clasare din ciclismul românesc la Jocurile Olimpice. De altfel, în 2019, sportivul a câștigat aurul la campionatul mondial U23 la această disciplină.