Real Madrid a oficializat deja trei transferuri în această vară. Marc Cucurella a fost cumpărat de la Chelsea cu 55 de milioane de euro, în timp ce Ibrahima Konate și Bernardo Silva au sosit gratis pe "Bernabeu" după ce și-au încheiat contractele cu Liverpool, respectiv Manchester City.

Federico Valverde, principalul căpitan de la Real Madrid din sezonul următor

Pe lângă sosirile și plecările din această fereastră de mercato, Jose Mourinho a luat decizia și în privința jucătorului care va purta banderola în noua stagiune. Dani Carvajal, căpitanul principal al echipei, a părăsit echipa la finalul sezonului trecut.

Noul căpitan al celor de la Real Madrid va fi Federico Valverde, scrie A Bola, care citază As. Jose Mourinho are încredere deplină în mijlocașul uruguayan, chiar dacă jucătorul a fost implicat recent într-un conflict fizic cu coechipierul Aurelien Tchouameni.

În sezonul trecut, Valverde a fost al doilea căpitan de la Real Madrid, după veteranul Dani Carvajal. Opțiunile 3 și 4 pentru banderolă au fost Thibaut Courtois și Vinicius Junior.

Valverde este unul dintre cei mai vechi jucători din lotul actual al lui Real Madrid. A fost cumpărat de Real Madrid în 2016, de la Penarol, pentru 5 milioane de euro, iar doi ani mai târziu a fost promovat la prima echipă.

După opt sezoane, Valverde are un palmares impresionant: 372 de meciuri, 41 de goluri și 14 trofee, inclusiv două Ligi ale Campionilor și trei titluri în LaLiga.