Campioana României la baschet a ajuns la un acord cu Dusan Beslac, internațional sârb care a evoluat în ultimele trei sezoane pentru BC Avtodor Saratov.

În vârstă de 27 de ani, Beslac evoluează pe postul de extremă de forță și măsoară 2,06 metri.

Baschetbalistul a semnat cu formația din Cluj-Napoca după o perioadă petrecută în Rusia, unde a adunat 95 de meciuri pentru Avtodor Saratov.

Dusan Beslac a semnat cu U-BT Cluj Napoca

Transferul a fost lăudat și de antrenorul Mihai Silvășan, care îl urmărea pe sârb încă din perioada în care acesta evolua pentru KK Vojvodina Novi Sad.

„Are o mână bună de la trei puncte, este atletic, este destul de lung ca jucător și este un shot blocker foarte bun pentru poziția lui. În plus, are un caracter excelent și înțelege foarte bine jocul”, a explicat tehnicianul campioanei.