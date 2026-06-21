Campioana României la baschet a ajuns la un acord cu Dusan Beslac, internațional sârb care a evoluat în ultimele trei sezoane pentru BC Avtodor Saratov.
În vârstă de 27 de ani, Beslac evoluează pe postul de extremă de forță și măsoară 2,06 metri.
Baschetbalistul a semnat cu formația din Cluj-Napoca după o perioadă petrecută în Rusia, unde a adunat 95 de meciuri pentru Avtodor Saratov.
Dusan Beslac a semnat cu U-BT Cluj Napoca
Transferul a fost lăudat și de antrenorul Mihai Silvășan, care îl urmărea pe sârb încă din perioada în care acesta evolua pentru KK Vojvodina Novi Sad.
„Are o mână bună de la trei puncte, este atletic, este destul de lung ca jucător și este un shot blocker foarte bun pentru poziția lui. În plus, are un caracter excelent și înțelege foarte bine jocul”, a explicat tehnicianul campioanei.
La rândul său, Dusan Beslac a recunoscut că a acceptat imediat oferta venită din România.
„Am auzit multe lucruri bune despre echipă, despre oraș și despre suporteri. Transferul la Cluj este cel mai mare pas din cariera mea și cea mai importantă echipă pentru care am jucat până acum”, a declarat noul baschetbalist al ardelenilor.
Al patrulea transfer pentru U-BT Cluj-Napoca
Născut la Sombor, în Serbia, Beslac și-a început cariera la Smederevo 1953, apoi a evoluat pentru Dynamic Belgrad și Vojvodina Novi Sad.
În sezonul 2022/23 a fost desemnat MVP-ul campionatului Serbiei, după ce a impresionat cu medii de peste 21 de puncte și șapte recuperări pe meci.
De asemenea, noul jucător al clujenilor a făcut parte din naționala Serbiei în preliminariile pentru EuroBasket 2025.
Dusan Beslac este al patrulea transfer realizat de U-BT Cluj în această vară, după Bobe Nicolescu, Otis Livingston II și Jalyn McCreary.