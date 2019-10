ULTIMA ORA: Patronul lui Vlad Chiriches a incetat din viata! Era miliardar si a creat una dintre cele mai de succes echipe din istoria ciclismului

Din articol A creat una dintre cele mai de succes echipe din istoria ciclismului

A murit Giorgio Squinzi, seful Mapei si patronul clubului italian Sassuolo, la care joaca Vlad Chiriches.

Omul de afaceri italian Giorgio Squinzi a incetat din viata la varsta de 76 de ani, in urma unei boli incurabile, scrie presa italiana. Squinzi era CEO-ul Mapei si patronul echipei de fotbal Sassuolo, pe care in 2012 a reusit sa o aduca in Serie A.

Cu o avere estimata la 2.6 miliarde euro, Squinzi a preluat compania Mapei , din orasul Milano, in 1984. Aceasta este una dintre cele mai mari companii italiene care se ocupa cu productia materialelor de constructii (adezivi, produse de etansare, produse chimice).

In fotbal, Squinzi a intrat in 2002, iar in 10 ani a reusit sa o aduca pe Sassuolo in Serie A. Din 2012, formatia care poarta culorile negru si verde joaca pe prima scena a fotbalului italian.

A creat una dintre cele mai de succes echipe din istoria ciclismului

Giorgio Squinzi va ramane si in istoria ciclismului. El este considerat creatorul uneia dintre cele mai de succes echipe din istoria acestui sport. Este vorba despre echipa Mapei-Clas. El a preluat in 1993 Eldor-Viner, apoi a fuzionat-o cu Clas-Cajastur.

Echipa Mapei-Clas a dominat anii '90, castigand 5 clasice Paris-Roubaix, 3 Tururi ale Flandrei, Vuelta si Giro d'Italia. Tony Roaminger, Johan Museeuw, Andrea Tafi, Paolo Bettini, Oscar Freire, Frank Vandenbroucke, Pavel Tonkov, Abraham Olano si Gianni Bugno au fost cativa dintre ciclistii Mapei-Clas. De asemenea, echipa a triumfat de 4 ori la Mondialele de Ciclism pe sosea.