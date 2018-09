In sfarsit, Alejandro! Dupa sase podiumuri, Valverde a castigat prima data titlul mondial la ciclism

Alejandro Valverde (Movistar) e noul campion mondial la ciclism, dupa o cursa de 252,9 kilometri, disputata in jurul orasului austriac Innsbruck.

Alejandro Valverde (Movistar) e noul campion mondial la ciclism, dupa o cursa de 252,9 kilometri, disputata in jurul orasului austriac Innsbruck. Spaniolul i-a devansat la sprint pe francezul Romain Bardet si canadianul Michael Woods. Castigatorul ultimelor trei titluri mondiale, slovacul Peter Sagan, a abandonat din cauza traseului dificil.

Cu un parcurs care a presupus peste 4000 de metri diferenta de nivel in ascensiune, Valverde, unul dintre favoritii la medalia de aur, a reusit sa cucereasca primul titlu mondial din cariera, dupa sase finaluri pe podium in editiile precedente (doua locuri doi si patru locuri trei).

La 38 de ani, rutierul de la Movistar, unul dintre cei mai titrati din pluton, si-a completat palmaresul cu titlul mondial, urmand sa poarte tricoul in culorile curcubeului in anul urmator. Valverde mai are in cariera un Tur al Spaniei (2009), etape castigate in toate cele trei Mari Tururi, inclusiv 10 in Turul Spaniei, dar si curse clasice precum Liege-Bastogne-Liege (patru victorii), Clasica San Sebastian (doua victorii) si Sageata Valona (cinci victorii).

Numele lui Valverde este, insa, si unul controversat, fiind suspendat doi ani in urma participarii in Operatiunea Puerto, in care au mai fost implicati alti 60 de sportivi. Valverde s-a declarat intotdeauna nevinovat, suspendarea sa venind doar in urma alaturarii a doua matrici de ADN, dupa recoltarea unor probe din editia 2008 a Turului Frantei.