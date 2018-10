Accident socant la motociclism: un pilot a fost calcat cu motocicleta, dar a scapat ca prin minune. VIDEO

Un accident socant a avut loc pe un circuit din Anglia, in campionatul national de motociclism.

Pilotul Dan Linfoot a scapat ca prin miracol dupa ce a fost calcat cu motocicleta de un alt rider. Glenn Irwin nu a putut sa mai evite si a trecut fix peste competitorul sau.

Din fericire, Linfoot, care a fost transportat imediat la spital, a scapat fara rani grave, avand doar o usoara accidentare la pelvis.



"Multumesc tuturor pentru mesaje! Le multumesc in primul rand doctorilor pentru modul cum au actionat. Am scapat fara accidentari grave, dar probabil ca ma voi resimti in urmatoarele zile", a spus el.