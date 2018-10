Am alergat la vecini! Campionatul Romaniei la ciclism a avut loc in Bulgaria: motivul e incredibil

Campionatul Romaniei la ciclism a avut loc in ... Bulgaria.

Romanii riscau sa ajunga la spital daca se intreceau la Bucuresti.



Romanii au mers in Bulgaria si au pedalat la nationalele de ciclism. Unicul velodrom din tara e vechi de 51 de ani si sta sa cada.



Norbert Szabo e cel mai bun ciclist roman pe pista. Iubita are grija de bicicleta lui. I-a promis ca o ia cu el la Jocurile Olimpice.



"Eu sper foarte mult sa ajung in Tokyo, inca e destul de mul timp", a declarat Szabo.