Mihai Tentea şi George Iordache evoluează în manşele 3 şi 4 la bob două persoane, marţi, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.

După primele două manşe, sportivii români ocupă un excelent loc 5.

Manşele 3 şi 4 încep de la ora 20:00, potrivit news.ro.

De la ora 19:45 este programat programul scurt în proba feminină de patinaj artistic, unde va intra în concurs şi Julia Sauter, portdrapelul României la această ediţie a JO.

La biatlon, proba de 4x7.5 km ştafetă, vor evolua George Buta, George Colţea, Raul Flore şi Dmitrii Shamaev. Proba este programată de la ora 15:30.