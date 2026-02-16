Tentea şi Iordache erau pe locul al zecelea după prima manşă, dar au reuşit o manşă secundă de excepţie, cu al treilea timp, şi acum se află pe cinci, cu timpul cumulat de 1 min 51 sec 38/100, transmite Agerpres.

Mihai Tentea și George Iordache, pe locul 5 la jumătatea probei de bob-2 masculin!

Podiumul este integral german, cu Johannes Lochner/Georg Fleischhauer pe primul loc (1:49.90), urmaţi de Francesco Friedrich/Alexander Schuller (1:50.70) şi de Adam Ammour/Alexander Schaller (1:51.14). Pe patru se află americanii Frankie Del Duca/Joshua Williamson (1:51.24).