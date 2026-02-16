Tentea şi Iordache erau pe locul al zecelea după prima manşă, dar au reuşit o manşă secundă de excepţie, cu al treilea timp, şi acum se află pe cinci, cu timpul cumulat de 1 min 51 sec 38/100, transmite Agerpres.
Mihai Tentea și George Iordache, pe locul 5 la jumătatea probei de bob-2 masculin!
Podiumul este integral german, cu Johannes Lochner/Georg Fleischhauer pe primul loc (1:49.90), urmaţi de Francesco Friedrich/Alexander Schuller (1:50.70) şi de Adam Ammour/Alexander Schaller (1:51.14). Pe patru se află americanii Frankie Del Duca/Joshua Williamson (1:51.24).
"România, locul 5 după două manșe la bob la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026!
Echipajul Mihai Tentea-pilot și George Iordache a reușit azi să intre in top 6.
In prima manșă băieții au terminat pe locul 10, apoi au recuperat spectaculos 5 poziții. Au avut al treilea timp al manșei a doua. Îndemânarea lui Mihai si forța de impuls a lui George au adus speranță si multă bucurie.
Bravoo, băieții! Bravoo antrenorilor Iulian Păcioianu si Dorin Grigore!", a transmis Comitetul Olimpic și Sportiv Român.
Ultimele două manşe ale probei vor avea loc marţi, de la 20:00, respectiv 22:05 (ora României).
Singura medalie a României la Jocurile Olimpice de iarnă (bronz) a fost obţinută chiar la bob-2 masculin, de Ion Panţuru şi Nicolae Neagoe, în 1968, la Grenoble.
Cel mai bun rezultat al delegaţiei României la JO 2026 este locul 9 ocupat la sanie (dublu feminin şi ştafetă pe echipe mixte).