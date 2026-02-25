Dumitru Dragomir, unul dintre cei mai influenți conducători din fotbalul românesc după 1990, beneficiază de o pensie consistentă după perioada petrecută la conducerea Liga Profesionistă de Fotbal. Fostul președinte al LPF încasează lunar aproximativ 20.000 de lei, echivalentul a circa 4.000 de euro.

Pensia uriașă pe care o primește Mitică Dragomir, lună de lună, de la statul român

Supranumit „Oracolul din Bălcești”, Dragomir a condus LPF timp de 17 ani, între 1996 și 2013, iar susține că suma primită reflectă contribuțiile plătite în această perioadă.

„Eu, în 20 de ani la Ligă n-am stat două zile 8 ore la serviciu. N-am stat două zile. Am peste 200 de milioane de lei”, a afirmat fostul conducător la Fanatik.

Pe lângă activitatea din fotbal, Dragomir a avut și o carieră politică. El a fost deputat în Parlamentul României timp de două mandate, între 2000 și 2008. De-a lungul timpului, a recunoscut că beneficiază de mai multe pensii de la stat.