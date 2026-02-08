Cele două echipe s-au confruntat în etapa #26 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, vicecampioana s-a impus cu 3-2 în fața ”șepcilor roșii”.

Imediat după fluierul de final, Cristiano Bergodi s-a dus ”glonț” către Andrei Cordea. S-au îmbrâncit, s-au aruncat cu cuvinte grele, iar la flash-interviu Daniel Pancu a răbufnit.

Gigi Becali l-a făcut praf pe Cordea după scandalul de la CFR - ”U” Cluj: ”Îți dai seama ce mentalitate? Am leșinat de râs”

Gigi Becali, patronul lui FCSB, a comentat conflictul de pe ”Constantin Rădulescu” și a avut o reacție acidă la adresa lui Andrei Cordea, care a trecut și pe la gruparea roș-albastră.

”Da, am văzut scenele. Și împotriva lui și împotriva lui Cordea. Nu ai voie să înjuri! Înjuri? Suspendare. Nu mai spun ce a făcut Bergodi. De unde a plecat? Eu îl respect pe Pancu. Băi, ce disperare, că țara. Dar ce țara? El e antrenor la noi. Ce dacă nu era străin nu avea voie să facă? Nici român nici străin nu ai voie să faci așa ceva.

Și apoi vine Cordea și arată cât de bărbat este el. Că el nu l-a înjurat pe Bergodi, el a fost bărbat, l-a înjurat pe Nistor. Îți dai seama ce mentalitate? Am leșinat de râs. Îi spuneam lui Mihai sunt nebuni ăștia. Mai și declari! 'Am înjurat, dar nu pe Bergodi. Eu sunt bărbat'. Da, tu ești bărbat, înjuri. Care e bărbăția că nu l-a înjurat pe Bergodi și la bancă? Nu înțeleg.

Astea, ca să nu se mai întâmple, trebuie să fie sancțiuni drastice. E bine că se întâmplă. Există sancțiunea. S-a întâmplat asta, sancțiuni mari, nu se vor întâmpla unele mai grave. Adică să se ia la bătaie.

(n.r. Dacă erați patron acolo l-ați fi dat afară?) Nu, nu l-aș fi dat afară pe Bergodi. Trebuie să fii alături de om. Ceream sancțiune, dar eu îl susțineam și îl țineam la club. Și salariul în continuare. Ceream dreptatea, dar eu îl apăram ținându-l, încurajându-l”, a spus Becali la Prima Sport.