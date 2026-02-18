Unde a ajuns să joace Alexi Pitu, după ce Vejle l-a exclus din lot

Sportivii tricolori participanţi la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina vor concura astăzi, miercuri 18 februarie, la schi fond şi la schi alpin.

De la ora 10.45, la schi fond echipe stilul liber, vor concura Paul Pepene şi Gabriel Cojocaru.

Sofia Moldovan abia a împlinit 17 ani

De la ora 11.00, Sofia Moldovan va evolua la schi alpin, în proba de slalom, manşa 1.

Manşa a doua are loc tot astăzi, de la ora 14.30. Sofia Moldovan abia a împlinit 17 ani, în decembrie!

Mihai Tentea și George Iordache, cel mai bun rezultat al României la Jocurile Olimpice din ultimii 34 de ani

Echipajul de bob două persoane al României, cu Mihai Tentea pilot și George Iordache împingător, a încheiat competiția pe un extraordinar loc 5.

Boberii Mihai Cristian Tentea şi George Iordache au reuşit cel mai bun rezultat al României la Jocurile Olimpice de iarnă din ultimii 34 de ani, locul 5 în proba de bob-2 masculin, marţi seara, la Milano-Cortina.

Tentea şi Iordache şi-au păstrat locul ocupat luni, după primele două manşe, dar ei ar fi putut spera la mai mult dacă în prima manşă nu ar fi fost cronometraţi cu al zecelea timp.

Românii au fost înregistraţi cu timpul cumulat de 3 min 42 sec 37/100, acesta fiind cel mai bun rezultat românesc la Jocurile Olimpice de iarnă după 1992 (Albertville), când Ioan Apostol şi Liviu Cepoi ocupau locul al patrulea în proba de sanie dublu masculin.

Tentea şi Iordache au depăşit locul al şaselea ocupat de aceiaşi doi sănieri în 1994, la Lillehammer.

Mihai Tentea şi George Iordache au reuşit cea mai bună performanţă a României la bob după JO din 1972, de la Sapporo.

Singura medalie a României la Jocurile Olimpice de iarnă a fost bronzul câştigat la bob-2 masculin, de Ion Panţuru şi Nicolae Neagoe, în 1968, la Grenoble.