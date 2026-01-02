Toulouse - Lens, liderul din Ligue 1 joacă ACUM pe VOYO! Cea mai penibilă foarfecă și ROȘU devreme

Norocul îi surâde lui Horațiu Moldovan! Planul lui Club Brugge, dezvăluit de belgieni

Rayo Vallecano - Getafe 1-0, ACUM pe Sport.ro! Echipa lui Andrei Rațiu deschide scorul

Schioarea Katharina Liensberger, campioană mondială în 2021 şi medaliată cu argint la slalom în 2022, s-a accidentat la genunchiul drept în timpul antrenamentului de vineri. Ea va lipsi până la finalul sezonului, informează news.ro.

Austriaca Katharina Liensberger (28 de ani) a suferit o fractură de platou tibial la genunchiul drept, precum şi o ruptură de menisc şi ligament colateral medial.

Aur la Cortina d'Ampezzo, aur și la Beijing



Austriaca a avut un sezon de iarnă 2020-21 excepţional, câştigând două medalii de aur la Campionatele Mondiale de la Cortina d'Ampezzo, Italia, la slalom şi slalom gigant paralel, precum şi globul de cristal la slalom în Cupa Mondială.

În sezonul următor, a câştigat medalia de argint la slalom la Jocurile Olimpice de la Beijing 2022 şi aurul la proba pe echipe.

În urma accidentării, Liensberger va lipsi de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026.

