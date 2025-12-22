Gestul influencerului devenit pugilist vine la nici 24 de ore după ce a suferit o intervenție chirurgicală la mandibulă în urma înfrângerii prin KO suferite în fața lui Anthony Joshua.

„Copilul Problemă” al boxului mondial a demonstrat că eșecul sportiv poate fi extrem de profitabil. Deși a rezistat doar șase runde în ringul din Florida înainte ca Joshua să-l trimită la podea cu o lovitură brutală, Paul pare să fi găsit consolarea rapidă în bursa uriașă de aproximativ 187,5 milioane de dolari (140 de milioane de lire sterline) pe care a încasat-o pentru acest eveniment.

Imediat după luptă, Paul a ajuns la spital, unde medicii i-au montat două plăci de titan pentru a-i repara maxilarul fracturat și i-au extras câțiva dinți, informându-l că va urma o dietă lichidă timp de șapte zile. Cu toate acestea, DailyMail notează că suferința fizică nu l-a împiedicat să organizeze o ședință foto ad-hoc în jet-ul său privat, în drum spre casă.

