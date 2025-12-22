FOTO Cu gura ruptă, dar plin de bani! Jake Paul a șocat după KO-ul cu Joshua: s-a afișat cu arme și teancuri de dolari

Cu gura ruptă, dar plin de bani! Jake Paul a șocat după KO-ul cu Joshua: s-a afișat cu arme și teancuri de dolari Box
SPORT.RO
Jake Paul (28 de ani) a părăsit duminică Miami la bordul unui avion privat, unde s-a fotografiat înconjurat de teancuri de bani și arme de foc.

Gestul influencerului devenit pugilist vine la nici 24 de ore după ce a suferit o intervenție chirurgicală la mandibulă în urma înfrângerii prin KO suferite în fața lui Anthony Joshua.

„Copilul Problemă” al boxului mondial a demonstrat că eșecul sportiv poate fi extrem de profitabil. Deși a rezistat doar șase runde în ringul din Florida înainte ca Joshua să-l trimită la podea cu o lovitură brutală, Paul pare să fi găsit consolarea rapidă în bursa uriașă de aproximativ 187,5 milioane de dolari (140 de milioane de lire sterline) pe care a încasat-o pentru acest eveniment.

Imediat după luptă, Paul a ajuns la spital, unde medicii i-au montat două plăci de titan pentru a-i repara maxilarul fracturat și i-au extras câțiva dinți, informându-l că va urma o dietă lichidă timp de șapte zile. Cu toate acestea, DailyMail notează că suferința fizică nu l-a împiedicat să organizeze o ședință foto ad-hoc în jet-ul său privat, în drum spre casă.

„Visul american” printre pături Hermes și pistoale

Imaginile postate de american pe rețelele de socializare frizează opulența și sfidează normele de siguranță. Paul apare așezat pe scaune acoperite cu pături de lux de la casa de modă Hermes, având în spate o stivă de pungi Louis Vuitton. Detaliul care a atras atenția a fost însă arsenalul etalat: nu mai puțin de șase arme de foc, dintre care una aurită pe care o ținea în aceeași mână cu un trabuc aprins, totul în timp ce era înconjurat de pachete groase de bancnote de o sută de dolari.

În descrierea fotografiilor, Jake Paul a transmis un mesaj motivațional: „Visul American (emoji steag SUA). Începe-l pe al tău astăzi. Crede în el. Eșuează. Muncește. Eșuează. Învață. Eșuează. Nu te opri niciodată.”

În ciuda faptului că a părăsit ringul scuipând sânge și cu o dublă fractură de mandibulă, Paul și-a păstrat optimismul caracteristic chiar și în interviurile de după meci, înainte de a intra în operație.

„Mă simt bine, a fost distractiv, iubesc acest sport. Anthony Joshua este un luptător grozav, am fost învins, dar despre asta este vorba în acest sport. Voi reveni și voi continua să câștig. Deja am câștigat în fiecare aspect al vieții. Familia mea, logodnica mea frumoasă, acest sport m-a ajutat atât de mult în viață. O să iau o mică pauză. Am tras tare timp de șase ani. Îmi voi lua ceva timp liber. Asta este uimitor. Vom vindeca maxilarul rupt, ne vom întoarce și ne vom lupta cu oameni de categoria mea”, a spus Jake Paul.

