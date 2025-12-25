GALERIE FOTO Jake Paul nu se potolește! A mai provocat un nume mare după ce a fost 'împachetat' de Anthony Joshua

Alexandru Hațieganu
La câteva zile după ce a fost făcut knock-out de Anthony Joshua, youtuberul american devenit boxer a dat veşti despre starea sa în podcastul „Impaulsive” al fratelui său Logan.

Anthony Joshua Francis Ngannou jake paul
Învins fără drept de apel de Anthony Joshua, americanul Jake Paul îl provoacă pe Francis Ngannou la o viitoare confruntare în ring, relatează Le Figaro.

La câteva zile după ce a fost făcut knock-out de Anthony Joshua, youtuberul american devenit boxer a dat veşti despre starea sa în podcastul „Impaulsive” al fratelui său Logan. „E ca şi cum ar fi o minge de baseball acolo. E literalmente rupt”, explică Jake Paul, care a suferit o operaţie la maxilar în urma unui croşeu devastator al fostului campion mondial la categoria grea.

Jake Paul în provoacă pe Francis Ngannou

Americanul cu peste 20 de milioane de abonaţi pe YouTube vrea să se refacă, însă nu a uitat să adreseze un mesaj fostului campion UFC Francis Ngannou, care a fost şi el făcut knock-out de Anthony Joshua: „Am câştigat două runde (împotriva lui Joshua)... Le-am spus tuturor că o să mă descurc mai bine decât Francis. Cred că acum o să accepte.” 

Camerunezul nu a mai luptat de la victoria sa în MMA împotriva lui Renan Ferreira. Asta s-a întâmplat acum mai bine de un an. News.ro

