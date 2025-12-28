Jutta Leerdam, logodnica lui Jake Paul, a ratat vineri calificarea directă la proba sa favorită de 1000m pentru Jocurile Olimpice de la Milano 2026, după ce a căzut în timpul curselor de selecție ale Olandei, un nou moment de dezamăgire la care partenerul său a asistat neputincios din tribune, la doar o săptămână după ce a suferit o înfrângere dură în ringul de box în fața lui Anthony Joshua.



Finalul de an 2025 se dovedește a fi unul negru pentru celebrul cuplu. Patinatoarea în vârstă de 26 de ani, medaliată cu argint la Beijing 2022, a trăit un moment dramatic pe gheața de la Heerenveen. Leerdam s-a izbit de parapet la o viteză de aproximativ 48 km/h, chiar în proba pe care a dominat-o în trecut la Cupa Mondială, nereușind să termine cursa care i-ar fi asigurat biletul pentru Italia.



În tribune s-a aflat și Jake Paul, venit în Europa să-și susțină partenera. Americanul trece el însuși printr-o perioadă de recuperare dificilă, având maxilarul rupt în două locuri și patru plăcuțe de metal inserate după meciul extrem de violent pierdut în fața greului britanic Anthony Joshua, disputat vinerea trecută la Miami.



Jake Paul a vorbit despre durerea de a-și vedea logodnica suferind: „Știu că aceasta este întreaga ei viață. Tot visul ei. Și tot ceea ce a muncit atât de mult. Inima mea este frântă.”



O săptămână de coșmar pentru cuplul Paul-Leerdam



Eroarea Juttei le-a permis colegelor Femke Kok și Suzanne Schulting să își adjudece locurile sigure pentru Milano. Acum, singura speranță a sportivei stă în mâinile comitetului național de selecție, care ar putea să îi acorde un loc grație palmaresului său impresionant, o decizie fiind așteptată la începutul lunii ianuarie.



Vizibil afectată, Jutta Leerdam a explicat presei olandeze situația frustrantă în care se află, subliniind forma excelentă pe care o avea înainte de accident: „Patinam atât de bine la antrenamente. Ceea ce patinează fetele acelea aici, aș fi putut patina cu ușurință astăzi. Am câștigat ultimele Cupe Mondiale.



Întotdeauna am fost cel puțin în primele două la nivel mondial. Sper că ei (comitetul de selecție) se vor uita la nivelul meu, inclusiv astăzi, cum am patinat înainte să cad, și la creșterea pe care o fac. Chiar aparțin acestor Jocuri. Mă simt atât de bine, patinez atât de bine. Și acesta este cu adevărat cel mai frustrant moment pentru ca așa ceva să se întâmple, pentru că aproape niciodată nu cad. Îmi doresc foarte mult să câștig acea medalie de aur pentru Olanda.”



Leerdam nu a fost prezentă la meciul lui Paul cu Joshua pentru a se concentra exclusiv pe aceste calificări, o strategie care, din păcate, s-a încheiat în lacrimi. De partea cealaltă, Jake Paul, care a încasat aproximativ 92 de milioane de dolari pentru lupta în care a rezistat șase runde, a anunțat că va lua o pauză de la box pentru a fi alături de Jutta, sperând încă la o prezență a acesteia pe gheața din Milano în februarie

