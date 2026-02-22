„Şuruburile şi plăcile s-au desprins pentru că, aparent, nu m-am odihnit în ultimele două luni”, a scris el într-o postare pe Instagram destinată celor 28 de milioane de abonaţi ai săi.

Dublă fractură a maxilarului suferită de Jake Paul

La câteva zile după înfrângere, Jake Paul a fost operat pentru o dublă fractură a maxilarului, care a necesitat extragerea a doi dinţi şi aplicarea de plăci de titan.

În postarea lui Jake Paul, fotografiile şi videoclipurile generate de AI sunt intercalate cu imagini ale americanului în patul de spital sau într-un scaun cu rotile împins de partenera sa, Jutta Leerdam, vizibil zâmbitoare.

Mesajul transmis de Jutta Leerdam

„Ne susţinem mereu”, a comentat ea pe contul său urmărit de peste şase milioane de abonaţi, făcând referire implicită la încurajările lui Jake Paul de la patinoarul din Milano din ultimele zile.

Patinatoarea de viteză se întoarce de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina cu două medalii: una de aur la 1000 m şi una de argint la 500 m. Olandeza a încălcat codurile sportului său, integrând în el influenţa americană. Sosită şi plecată din Milano Cortina cu avionul privat împreună cu partenerul ei, în timp ce coechipierele sale călătoreau cu delegaţia pe un zbor comercial, Jutta Leerdam nu a trecut neobservată.

Dovadă stau secundele care au urmat după câştigarea titlului olimpic, când „tornada blondă” şi-a desfăcut costumul portocaliu pentru a dezvălui o bustieră albă a mărcii Nike, sponsorul său personal. O mişcare de marketing care i-ar putea aduce milioane de euro în anii următori.

