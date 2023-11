Andrea Bocelli s-a adresat audienței sale de 2 milioane de urmăritori, pe Instagram, cu un text emoționant, redactat la adresa tenismenului Roger Federer, care l-a însoțit pe scenă, în timpul unui concert susținut în Zurich.

„Când mă gândesc la Roger Federer, mi-l închipui oferind o strângere de mână și un zâmbet sincer adversarului său după un meci. Acest gest intens și autentic dezvăluie măreția unui erou modern, un exemplu strălucitor pentru noi toți,” a scris Andrea Bocelli, pe rețeaua de socializare.

