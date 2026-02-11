Sportiva care i-a furat banii unei colege a câștigat aurul olimpic și a răbufnit la final: „Lăsați-mă!”

Jocurile Olimpice de la Milano Cortina au consemnat astăzi, 11 februarie 2026, o premieră pentru Franța. Julia Simon (29 de ani) a terminat pe prima poziție în proba individuală, depășind-o pe compatrioata sa Lou Jeanmonnot, medaliată cu argint. Sportiva își adjudecase duminică și aurul la ștafeta mixtă.

Condamnată pentru furt

În luna octombrie a anului trecut, campioana a ajuns în fața instanței din Albertville. Aceasta a recunoscut frauda și furtul a peste 2.000 de euro în cumpărături online, după ce a folosit fără permisiune cardul bancar al Justinei Braisaz-Bouchet, colega sa de echipă, care a încheiat cursa de astăzi abia pe locul 80. Instanța i-a aplicat o pedeapsă de închisoare cu suspendare și o amendă de 15.000 de euro, plus o interdicție sportivă de șase luni (cinci cu suspendare) care i-a permis totuși să revină rapid în competiții.

„Nu pot să explic asta. Nu-mi amintesc să o fi făcut. Nu pot să găsesc un sens în asta”, a spus sportiva în fața judecătorilor, la audierile din toamnă.