Sportiva care i-a furat banii unei colege a câștigat aurul olimpic și a răbufnit la final: „Lăsați-mă!”

Franțuzoaica Julia Simon a cucerit miercuri medalia de aur la 15 km biatlon la Jocurile Olimpice, la doar câteva luni după ce a recunoscut că a furat banii unei colege de lot.

Julia SimonLou JeanmonnotJocurile Olimpice de Iarna
Jocurile Olimpice de la Milano Cortina au consemnat astăzi, 11 februarie 2026, o premieră pentru Franța. Julia Simon (29 de ani) a terminat pe prima poziție în proba individuală, depășind-o pe compatrioata sa Lou Jeanmonnot, medaliată cu argint. Sportiva își adjudecase duminică și aurul la ștafeta mixtă.

Condamnată pentru furt

În luna octombrie a anului trecut, campioana a ajuns în fața instanței din Albertville. Aceasta a recunoscut frauda și furtul a peste 2.000 de euro în cumpărături online, după ce a folosit fără permisiune cardul bancar al Justinei Braisaz-Bouchet, colega sa de echipă, care a încheiat cursa de astăzi abia pe locul 80. Instanța i-a aplicat o pedeapsă de închisoare cu suspendare și o amendă de 15.000 de euro, plus o interdicție sportivă de șase luni (cinci cu suspendare) care i-a permis totuși să revină rapid în competiții.

„Nu pot să explic asta. Nu-mi amintesc să o fi făcut. Nu pot să găsesc un sens în asta”, a spus sportiva în fața judecătorilor, la audierile din toamnă.

Vrea liniște pe pârtie

După triumful de azi, reprezentanta Franței a cerut publicului și presei să se concentreze strict pe latura sportivă.

„Acum, sincer, aș vrea să fiu lăsată în pace, pentru că am citit aseară niște lucruri care nu au fost plăcute. Am demonstrat astăzi că locul meu este aici și demonstrasem și înainte. Nu mai am nimic de demonstrat nimănui, iar acum aș vrea să fiu lăsată în pace să fac biatlon. Trecutul a rămas în urmă în interiorul echipei. Am discutat lucrurile.

Acum suntem aici să câștigăm medalii, să facem biatlon. Astăzi am arătat acest lucru din nou. Sunt atât de multe emoții. Le mulțumesc familiei, prietenilor și tuturor celor care m-au susținut. Astăzi, cercul s-a închis. Aceasta este una dintre cele mai bune zile din viața mea sportivă. Sunt foarte mândră de cursa mea. Nu am intrat în panică”, a mai spus Julia Simon după ce a cucerit medalia de aur, potrivit The Sun.

