Trei luni de închisoare cu suspendare şi amendă de 15.000 de euro pentru furt şi fraudă cu cardul bancar

Trei luni de &icirc;nchisoare cu suspendare şi amendă de 15.000 de euro pentru furt şi fraudă cu cardul bancar Sporturi
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

E vicecampioană olimpică la ediția de iarnă din Beijing 2022.

TAGS:
Julia Simoninchisoarefraudacard bancar

Sportiva Julia Simon, recunoscută vinovată de furt şi fraudă cu cardul bancar de către tribunalul penal din Albertville, a fost condamnată vineri la trei luni de închisoare cu suspendare şi la o amendă de 15.000 de euro.

Într-un comunicat publicat imediat după pronunţarea verdictului, Federaţia Franceză de Schi a declarat că a „luat act” de acesta. „Prin urmare, Comisia Naţională de Disciplină a Federaţiei, care decisese anterior să amâne pronunţarea în aşteptarea deciziei judecătoreşti, se va reuni din nou în cel mai scurt timp pentru a se pronunţa asupra măsurilor disciplinare federale”, se precizează în comunicat.

Menţinerea în echipă a Juliei Simon, vicecampioană olimpică la ştafeta mixtă la Beijing în 2022, de zece ori campioană mondială şi câştigătoare a marelui glob de cristal în 2023, va fi inevitabil pusă în discuţie, după ce sportiva a folosit cardul bancar al coechipierei sale Justine Braisaz-Bouchet şi pe cel al unei îngrijitoare a echipei pentru cumpărături pe internet.

Valoarea totală a prejudiciului s-a ridicat la aproape 2.300 de euro. Simon a prezentat „scuze” victimelor, dar a declarat că nu este în măsură să „explice” gestul său. „A trebuit să ascund asta, nu reuşesc să conştientizez”, a spus ea la bară, indicând că lucrează cu un psiholog pentru „a înţelege toate acestea, pentru a creşte şi a evolua”. News.ro

Articol recomandat de stirileprotv.ro
ANIMAȚIE. Filmul tentativei de sabotaj de la Nova Post București. Ce au descoperit anchetatorii în coletele spionilor Rusiei
ANIMAȚIE. Filmul tentativei de sabotaj de la Nova Post București. Ce au descoperit anchetatorii &icirc;n coletele spionilor Rusiei
ARTICOLE PE SUBIECT
Dani Carvajal, gata să vorbească cu Yamal! Starul Barcelonei a acuzat-o pe Real Madrid că &bdquo;fură&rdquo;
Dani Carvajal, gata să vorbească cu Yamal! Starul Barcelonei a acuzat-o pe Real Madrid că „fură”
Promisiunea lui Guardiola &icirc;naintea meciului cu Aston Villa. Premier League e EXCLUSIV pe VOYO
Promisiunea lui Guardiola înaintea meciului cu Aston Villa. Premier League e EXCLUSIV pe VOYO
CFR Cluj - Farul Constanța, de la 21:00. Ionuț Larie, la meciul 400 &icirc;n Superliga Rom&acirc;niei
CFR Cluj - Farul Constanța, de la 21:00. Ionuț Larie, la meciul 400 în Superliga României
ULTIMELE STIRI
Gestul de mare clasă făcut de vedeta de la FCSB după eșecul cu Bologna
Gestul de mare clasă făcut de vedeta de la FCSB după eșecul cu Bologna
Dani Carvajal, gata să vorbească cu Yamal! Starul Barcelonei a acuzat-o pe Real Madrid că &bdquo;fură&rdquo;
Dani Carvajal, gata să vorbească cu Yamal! Starul Barcelonei a acuzat-o pe Real Madrid că „fură”
Promisiunea lui Guardiola &icirc;naintea meciului cu Aston Villa. Premier League e EXCLUSIV pe VOYO
Promisiunea lui Guardiola înaintea meciului cu Aston Villa. Premier League e EXCLUSIV pe VOYO
CFR Cluj - Farul Constanța, de la 21:00. Ionuț Larie, la meciul 400 &icirc;n Superliga Rom&acirc;niei
CFR Cluj - Farul Constanța, de la 21:00. Ionuț Larie, la meciul 400 în Superliga României
Dynamite Fighting Show | Tolea l-a &icirc;nvins pe Justițiarul de Berceni și a explicat de ce l-a &bdquo;cruțat&rdquo;: &bdquo;De aia a scăpat de knockout&rdquo;
Dynamite Fighting Show | Tolea l-a învins pe Justițiarul de Berceni și a explicat de ce l-a „cruțat”: „De aia a scăpat de knockout”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali, atac fără precedent la adresa jucătorului de la FCSB: Ești nimeni &icirc;n fotbal! Ți-am dat ca prostul salariu mare, dar s-ar putea să mori aici

Gigi Becali, atac fără precedent la adresa jucătorului de la FCSB: "Ești nimeni în fotbal! Ți-am dat ca prostul salariu mare, dar s-ar putea să mori aici"

Adrian Porumboiu &icirc;și pregătește revenirea &icirc;n Superliga: Suntem &icirc;n discuții! De ce nu și titlul?

Adrian Porumboiu își pregătește revenirea în Superliga: "Suntem în discuții! De ce nu și titlul?"

Anunțul venit imediat după FCSB &ndash; Bologna! Semnează contractul

Anunțul venit imediat după FCSB – Bologna! Semnează contractul

Italienii recunosc după FCSB - Bologna: Arbitrul e vinovat, dar ar putea avea o justificare

Italienii recunosc după FCSB - Bologna: "Arbitrul e vinovat, dar ar putea avea o justificare"

Gigi Becali a găsit alți vinovați, la o zi după FCSB - Bologna: Așa ceva?! Oameni de doi lei

Gigi Becali a găsit alți vinovați, la o zi după FCSB - Bologna: "Așa ceva?! Oameni de doi lei"

Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară pentru meciurile cu Bosnia și San Marino

Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară pentru meciurile cu Bosnia și San Marino



Recomandarile redactiei
Vestea care &icirc;l va demoraliza total pe Gigi Becali! Necunoscuții din Europa care au &icirc;ncasat mult mai mult dec&acirc;t FCSB
Vestea care îl va demoraliza total pe Gigi Becali! Necunoscuții din Europa care au încasat mult mai mult decât FCSB
Promisiunea lui Guardiola &icirc;naintea meciului cu Aston Villa. Premier League e EXCLUSIV pe VOYO
Promisiunea lui Guardiola înaintea meciului cu Aston Villa. Premier League e EXCLUSIV pe VOYO
Dani Carvajal, gata să vorbească cu Yamal! Starul Barcelonei a acuzat-o pe Real Madrid că &bdquo;fură&rdquo;
Dani Carvajal, gata să vorbească cu Yamal! Starul Barcelonei a acuzat-o pe Real Madrid că „fură”
Dynamite Fighting Show | Tolea l-a &icirc;nvins pe Justițiarul de Berceni și a explicat de ce l-a &bdquo;cruțat&rdquo;: &bdquo;De aia a scăpat de knockout&rdquo;
Dynamite Fighting Show | Tolea l-a învins pe Justițiarul de Berceni și a explicat de ce l-a „cruțat”: „De aia a scăpat de knockout”
Un sac de bani! Rafa Benitez va &icirc;ncasa un salariu uriaș la Panathinaikos
Un sac de bani! Rafa Benitez va încasa un salariu uriaș la Panathinaikos
Alte subiecte de interes
Poliția americană l-a arestat pe un campion din NFL!
Poliția americană l-a arestat pe un campion din NFL!
Cum &icirc;și petrecea timpul Dănuț Lupu &icirc;n pușcărie: M-am rugat de ei șase luni!
Cum își petrecea timpul Dănuț Lupu în pușcărie: "M-am rugat de ei șase luni!"
&Icirc;ncă un scandal &icirc;n Serie A! Un patron e anchetat de fiscul italian și riscă pușcăria
Încă un scandal în Serie A! Un patron e anchetat de fiscul italian și riscă pușcăria
Crypto King riscă 110 ani de &icirc;nchisoare! Americanul și-a escrocat clienți de 10 miliarde de dolari
"Crypto King" riscă 110 ani de închisoare! Americanul și-a escrocat clienți de 10 miliarde de dolari
CITESTE SI
Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din Rom&acirc;nia. Are mai bine de 10.000 de angajați

stirileprotv Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din România. Are mai bine de 10.000 de angajați

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Grindeanu promite că face &icirc;n Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, dec&acirc;t cea pe care a aprobat-o &icirc;n coaliție

stirileprotv Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție

Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați &icirc;ntr-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

stirileprotv Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
(RO) UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!