„Nerazzurrii” pregătesc o mutare interesantă pe piața transferurilor imediat după victoria obținută împotriva celor de la Pisa, vizând întărirea lotului condus de tehnicianul român. Jurnalistul Fabrizio Romano a transmis că Ivan Perisic a răspuns afirmativ imediat ofertei venite din Italia și, în acest moment, face presiuni asupra conducerii celor de la PSV Eindhoven pentru a permite revenirea sa la Milano. Croatul este motivat să lupte pentru noi trofee în tricoul echipei la care a scris istorie.



Voința jucătorului pare să fie elementul cheie în această ecuație. Clubul italian speră să parafeze actele la începutul săptămânii viitoare, deși cel mai probabil se va aștepta desfășurarea ultimei etape din Champions League pentru a avea o imagine clară asupra situației extremei stânga. Dacă mutarea s-ar materializa, antrenorul român ar primi un „veteran” versatil, capabil să acopere ambele benzi și să ofere siguranță atât în faza ofensivă, cât și în cea defensivă.



Cifrele sezonului pentru croat



Ajuns la vârsta de 36 de ani, Ivan Perisic demonstrează că încă poate evolua la cel mai înalt nivel. Deși mai are contract cu PSV până pe 30 iunie 2027, tentația Serie A este puternică. În actuala stagiune, el a fost o piesă de bază pentru olandezi, adunând 26 de meciuri în toate competițiile, reușind să marcheze de 5 ori și să livreze 10 pase decisive. Cota sa de piață este evaluată în prezent la 1,30 milioane de euro.



Următoarele zile vor fi decisive pentru negocieri, dar semnalele indică o finalizare pozitivă, scrie calciomercato.it, Inter urmând să beneficieze de experiența vastă a croatului pentru partea a doua și cea mai importantă a sezonului.

