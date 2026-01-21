Inter Milano și Cristi Chivu caută un portar pentru sezonul viitor. Conducerea „nerazzurilor” a luat legătura cu reprezentanții lui Emiliano Martinez (33 de ani).

Inter Milano și Cristi Chivu îl vor pe Emiliano Martinez

Inter își dorește un înlocuitor din stagiunea viitoare pentru Yann Sommer (37 de ani). Șefii milanezilor i-au contactat pe agenții lui Dibu Martinez pentru a afla pretențiile portarului în cazul unui potențial transfer, informează jurnalistul Gianluca Di Marzio.

În momentul de față, salariul campionului mondial argentinian la Aston Villa este mult prea mare pentru posibilitățile de la Inter.

Condiția pentru ca Emiliano Martinez să ajungă la Inter

Prin urmare, Emiliano Martinez ar trebui să accepte mai puțini bani pentru a ajunge pe „Giuseppe Meazza”, potrivit sursei citate anterior.

Martinez a fost transferat de Aston Villa de la Arsenal în septembrie 2020. De atunci a strâns la formația sa curentă 233 de partide, dintre care 76 fără gol primit.

