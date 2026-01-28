Partida Borussia Dortmund - Inter, din runda a opta din faza ligii de Champions League, va avea loc miercuri, de la 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe pagina de Facebook Sport.ro.

„Nerazzurrii” au nevoie de victorie în Germania pentru a mai spera la calificarea direct în „optimile” Champions League. Dacă va încheia în afara primelor opt locuri, echipa lui Cristi Chivu va juca în play-off-ul de calificare în „optimile” Champions League.



Ce problemă a remarcat Arrigo Sacchi la Interul lui Chivu



Arrigo Sacchi a vorbit despre meciurile din Champions League ale echipelor din Italia

În momentul în care a vorbit despre Inter a pus accent pe forma bună din campionat pe care o traversează formația lui Cristi Chivu, dar a subliniat și ce i se pare că nu funcționează încă la echipa milaneză.

„Mi se pare că, deși au revenit excelent în campionat, depășind și recuperând teren, au fost cam lenți în Europa. La Dortmund, împotriva Borussiei, nu va fi o plimbare în parc, dar este momentul potrivit ca echipa să ridice vocile, și să arate că poate urma aceeași cale ca în 2025.”, a spus Arrigo Sacchi, conform TMW.com, care citează Gazzetta dello Sport.



Patru victorii și trei înfrângeri este bilanțul din Champions League din acest sezon al lui Inter cu Cristi Chivu la cârma echipei. „Nerazzurrii” se află pe poziția a 14-a în grupa unică din Champions League.

