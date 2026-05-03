Simone Inzaghi (50 de ani), predecesorul lui Cristian Chivu (45) pe banca lui Inter Milano, l-a felicitat pe antrenorul român pentru sezonul „nerazzurrilor”.

Simone Inzaghi, laude pentru Cristian Chivu

Din iunie 2025 la Al-Hilal, Inzaghi a susținut despre succesorul său pe „Giuseppe Meazza” că i s-a părut alegerea potrivită pentru a-l înlocui de la început, deoarece a văzut modul de lucru al lui Chivu.

„Și pentru asta merită credit (n.r.- faptul că e aproape de câștigarea campionatului și a obținut calificarea în finala Cupei Italiei).

A fost alegerea corectă și am știut asta pentru că l-am văzut lucrând”, a transmis Simone Inzaghi în Gazzetta dello Sport, citată de tuttomercatoweb.com.

6 trofee a cucerit Inzaghi cu Inter Milano: Serie A, de două ori Cupa și de trei ori Supercupa Italiei. Cu el pe bancă, „nerazzurrii” au ajuns de două ori în finala Champions League: 2023 și 2025.

Chivu, șanse mari de a realiza eventul

Cristian Chivu este foarte aproape de o performanță uriașă la primul său sezon ca antrenor pe banca lui Inter Milano.

Chivu va deveni campion matematic cu Inter dacă o învinge la Milano, astăzi, pe Parma, de la 21:45. Și un egal îi este suficient, dacă AC Milan nu se impune azi pe terenul lui Sassuolo.

Pe 13 mai, de la ora 22:00, va avea loc finala Cupei Italiei, Lazio - Inter, partidă transmisă în exclusivitate de către VOYO.