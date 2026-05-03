Inter Milano, pregătită pentru al 21-lea titlu.

Inter Milano mai are nevoie de un singur punct în meciul de diseară cu Parma pentru a cuceri al 21-lea campionat din istorie.

Mijlocașul Hakan Calhanoglu se pregătește deja pentru petrecerea de final de sezon. În ziua meciului cu Parma, turcul a transmis un mesaj suporterilor prin intermediul unei fotografii publicate pe contul său de Instagram. Imaginea prezintă o broderie care ilustrează trofeul câștigat în sezonul 2023-2024 și o a doua cupă aflată în plin proces de finalizare, alături de textul „Inter - Parma” și data de astăzi.

Hakan Calhanoglu și Cristi Chivu / Foto IMAGO
Șansa lui Cristi Chivu la primul titlu ca antrenor

Echipa pregătită de Cristi Chivu este foarte aproape de adjudecarea trofeului, profitând de egalul obținut ieri de Napoli pe terenul celor de la Como (0-0). O remiză contra Parmei, echipă antrenată de Carlos Cuesta, este suficientă pentru ca gruparea milaneză să devină campioană matematic, cu trei etape înainte de final. Acesta ar fi primul titlu din cariera de tehnician a lui Chivu.

Echipele probabile pe San Siro

Partida este programată la ora 21:45 și va fi condusă la centru de arbitrul Bonacina. Lautaro Martinez a fost recuperat după o accidentare, s-a antrenat cu grupul în ultimele zile și îi va lua fața lui Pio Esposito, urmând să fie titularizat în atac alături de Marcus Thuram.

  • Inter: Sommer - Akanji, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco - Thuram, Lautaro Martinez.
  • Parma: Suzuki - Circati, Troilo, Ndiaye - Delprato, Nicolussi Caviglia, Bernabé, Keita, Valeri - Strefezza, Pellegrino.
