Inter Milano mai are nevoie de un singur punct în meciul de diseară cu Parma pentru a cuceri al 21-lea campionat din istorie.

Mijlocașul Hakan Calhanoglu se pregătește deja pentru petrecerea de final de sezon. În ziua meciului cu Parma, turcul a transmis un mesaj suporterilor prin intermediul unei fotografii publicate pe contul său de Instagram. Imaginea prezintă o broderie care ilustrează trofeul câștigat în sezonul 2023-2024 și o a doua cupă aflată în plin proces de finalizare, alături de textul „Inter - Parma” și data de astăzi.