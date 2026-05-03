Confesiunea lui Zenga în ziua în care Interul lui Chivu poate câștiga titlul: „Este viața mea, mereu va fi”

Parcursul excelent al echipei milaneze i-a trezit amintiri lui Walter Zenga , unul dintre cei mai importanți jucători din istoria clubului. Fostul portar, născut pe 28 aprilie 1960, a evoluat 12 sezoane la prima echipă și a strâns 473 de partide pentru formația de pe Meazza.

Nerazzurrii o întâlnesc pe Parma de la ora 21:45, iar o victorie sau un egal le-ar asigura matematic câștigarea campionatului cu trei etape înainte de final. Potrivit informațiilor din presa italiană, atacantul Lautaro Martinez a revenit la antrenamente după o accidentare și va fi titular alături de Marcus Thuram în formula de start pregătită de tehnicianul român.

O viață dedicată aceleiași echipe

Zenga a câștigat alături de milanezi titlul din 1989, două Cupe UEFA și o Supercupă a Italiei, fiind primul portar introdus în Hall of Fame-ul clubului în 2018.

„Este un lucru care m-a făcut mereu diferit de toți ceilalți: eu m-am născut interist, am trăit mereu ca un interist, am ținut cu echipa, am jucat în tot sectorul juvenil de la copii până la Primavera, apoi am ajuns la prima echipă. Inter este viața mea, mereu a fost și mereu va fi”, a transmis Zenga.

Italianul a subliniat importanța coeziunii din vestiar pentru performanțele obținute în cariera sa. „Echipa în care am jucat era unică: acel grup avea ceva special. În plus eu, Beppe Baresi, Beppe Bergomi și Riccardo Ferri am crescut împreună încă de la juniori, am împărțit foarte multe lucruri cu ei: este un lucru care a făcut bine acelei echipe și ne-a ajutat să câștigăm mult”, a adăugat fostul fotbalist.

Reperele de pe San Siro

Întrebat despre partidele de referință, fostul goalkeeper a ales începutul și finalul aventurii sale la seniori.

„Dacă ar fi să aleg cele două meciuri preferate în tricoul lui Inter aș alege primul și ultimul. Primul a fost în Cupa Italiei pe terenul lui Varese în 1982/83: am pierdut cu 1-0, dar a fost o emoție foarte puternică ce mă va însoți mereu. Ultimul în schimb este finala retur a Cupei UEFA 1993/94 contra lui Salzburg pe San Siro, cu siguranță cel mai intens: am câștigat trofeul și a fost încoronarea celor 473 de meciuri ale mele la Inter. Poate că nu toate au fost perfecte, dar le-am jucat mereu cu inima”, a spus fostul mare portar.