Cu un avans de nouă puncte față de locul doi, ocupat de Napoli, Inter Milano are șansa de a încheia definitiv socotelile pentru titlu în acest sezon în meciul cu Parma. Calculele sunt simple: echipa lui Cristi Chivu (45 de ani) are nevoie de cel puțin un rezultat de egalitate pentru a deveni matematic campioană în această etapă.

Ionuț Chirilă: ”Meritul lui Chivu? 30-40 la sută”

Ar fi o performanță fantastică și pentru fotbalul nostru, ținând cont că fostul căpitan al naționalei ar putea deveni primul antrenor român campion în ”TOP 5” ligi ale Europei. Ionuț Chirilă transmite că, la un asemenea nivel, meritul unui antrenor este aproximativ ”30-40 la sută”.

„Mi-a spus Mircea Lucescu un lucru foarte important. În Serie C, în Italia, 80% e rolul antrenorului. În Serie B este 60%. La AC Milan, la Roma sau Inter este doar 30, 40 %. Tot imperiul administrativ aduce rezultate. Și la titlul lui Chivu este aportul lui 30, 40% maximum. Are jucători de 500 de milioane de euro în teren.

Chivu a preluat o echipă care a jucat două finale de Champions League jucate în ultimii trei ani. Una pierdută cu City și una pierdută cu PSG. Are un lot de jucători bun.

Munca unui antrenor se vede la un nivel mic. El nu a fost numit pentru că a fost un mare jucător de la Inter, ci pentru că a trecut prin tot parcursul, juniori, primavera. L-au văzut acolo și după i-au dat imperiul pe mână”, a spus Chirilă, la Digi Sport.

Mai mult, Inter poate să câștige chiar event-ul dacă se va impune în finala Coppa Italia, programată pe 13 mai, pe Stadio Olimpico împotriva lui Lazio (meciul poate fi urmărit LIVE pe VOYO).

Performanțele lui Chivu i-au convins deja pe cei de la Inter să-i ofere un nou contract, valabil până în 2029, dar și cu un salariu mai mare, de 3,5 milioane de euro pe sezon, cu un milion de euro în plus față de cât câștigă antrenorul în prezent.

Pentru că sărbătoarea lor să înceapă înaintea duelului contra „cruciaților”, trebuie ca AC Milan să nu se impună în deplasarea cu Sassuolo (duminică, de la 16:00) și ca Napoli să cedeze pe terenul lui Como (sâmbătă, 2 mai, 19:00).